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برلمان

برلماني: مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" لتعزيز صلتهم بالوطن خطوة تأخرت كثيرا

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:01 ص
وفد من وزارة الهجرة
وفد من وزارة الهجرة في زيارة للشباب الدارسين بالخارج
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القسم السياسي
قال النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، إن تقدم الدولة وتعزيز عملها لا يحدث إلا بجهود وطاقة شبابها المصرى، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا تصب في مصلحة الشباب المصرى من خلال تمكينهم في المجتمع والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والعملية.

وأضاف "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن اطلاق وزارة الهجرة مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بهدف تعزيز صلتهم بالوطن تعد خطوة صائبة لتبنى العقول المصرية بالخارج، موضحًا أن الشباب الدراسين بالخارج استطاعوا كسب خبرات ومهارات جديدة؛ ونقلها للدولة  يرفع من شأنها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا خلال الأعوام السابقة بسبب ترك هذه العقول للاستغلال الخارجي، منوهًا إلى أن الدولة تبنت استيرايجية لكسب الشباب الدراسين بالخارج للعمل في الوطن ونقل خبراتهم مما ينعكس على صورة التنمية التي تسعى لتحققها الدولة.

يذكر أن  السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.

وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون بها.
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