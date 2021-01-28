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أسامة ربيع يكشف عن مزايا عمل الشركات بقناة السويس.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:35 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مستقبل قناة السويس يكمن في الشركات مؤكدا أن هناك 7 شركات عليها أن تقوم بإدخال دخل كبير مواز لقناة السويس.

وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن هناك شركة ترسانة السويس البحرية وشركة الدلتا للموانئ وشركة التمساح والشركة الهندسية والبورسعيدية وجميع تلك الشركات تعمل في إصلاح وبناء السفن وعمل الصيانة اللازمة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك شراكات مع دول أخرى لتعظيم عمل تلك الشركات وزيادة الدخل الخاص بها مؤكدا أنه يتم إنشاء قاطرات بقناة السويس بحمولة 75 طنا.

وأشار ربيع إلى أن الصين من أكثر الدول التى تسعى لشراكات مع مصر ولديهم فكر متنوع وهناك أكثر من شركة في طريقهم للتعاون مع مصر.
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