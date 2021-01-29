بعد الاعتداء على مدير مستشفى بـ "مية النار".. اعرف عقوبة المتهمين

في ظل قيامهم بدورهم وتأدية عملهم بشكل مستمر، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الأطباء بشكل كبير ولافت للنظر، وفي ظل استمرار هذا الهجوم، ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية متهمين بإلقاء مادة حارقة "مية نار" على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أثناء خروجه من عيادته الخاصة.









كما تمكن ضباط البحث الجنائي برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيق.









وتواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي العام بالغربية للاطمئنان على صحته ومعرفة الحالة الصحية بعد تعرضه لحادث أليم علي يد بلطجية.









كما وجهت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم الرعاية الطبية والصحية له والتواصل الدائم لمعرفة تطورات الوضع والحالة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.









وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي علي الأطباء أو المستشفيات سواء إهانة أو تعدي









- عقوبة الاهانة بالاشارة او باللفظ او التهديد





من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .





فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على احد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .





- عقوبة الاعتداء بدون ضرب





كل من تعدى على احد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .





- عقوبة الاعتداء بالضرب





وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .





فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.





يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .



