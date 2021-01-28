مفكر روسي: العلاقة بين مصر وروسيا ستكون أكثر قوة

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الرأسمالية هاجمت روسيا بعد انهيار الإتحاد السوفيتي، حيث أنه لا يستطيع رأس المال الآن الوقوف أمام المعلوماتية.





وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن النخب الحاكمة الآن لديها نوايا للتحكم في سلوك الأفراد، حيث أنه بعد جائحة كورونا ستتغير سياسات الدول مع الموارد والأفراد.





وأشار إلى أنه كان هناك قفزة كثورة في بعض الدول العربية بها أهداف محددة، ولكن نفهم جيدا كان هناك أشخاص يحملون لافتات باللغة الإنجليزية والفرنسية موجهون للخارج، والربيع العربي لن يعود مرة أخرى، فقد تشكلت دول جديدة تستطيع السيطرة على النزاعات والصراعات.





وتابع: الربيع العربي لم يكن أهدافه سياسية حقيقية، وأظن أن الشرق الأوسط سيظل مستقر، حيث أنه يوجد قوى خارجية لديها مصلحة كبيرة في وجود ثورات الربيع العربي، حيث أن التدخل الخارجي كان قاسما مشتركا بين الثورات الملونة والربيع العربي.





وأوضح أن هناك جماعات غير حكومية تحدد اتجاهات الدول، مؤكدا أن المخابرات الأمريكية دعمت جماعات الإسلام السياسي، كما أكد أن العلاقة بين مصر وروسيا قوية وستكون أكثر قوة، لافتًا إلى أن الصداقة بين الشعب المصري والروسي الذي تم تأسيسها أيام الرئيس جمال عبد الناصر ستظل موجودة.