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تعليم

علوم حلوان: امتحانات الماجستير 23 فبراير وسط أجواء احترازية

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:01 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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اسلام خالد
أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.


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وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان استعدادات الكلية لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان  والحرص على التباعد بين الطلاب. 

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات بكلية العلوم لمرحلة تمهيدى ماجستير للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠  يوم  23   فبراير 2021 و تنتهى 16 مارس 2021  

و أشار الى انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وتوزيعهم على اللجان وذلك الحرص على التباعد الاجتماعى وأن الكلية تقوم بحملات تعقيم وتطهير بشكل دوري لضمان سلامة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة ،.
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