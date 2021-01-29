علوم حلوان: امتحانات الماجستير 23 فبراير وسط أجواء احترازية

أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.









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وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان استعدادات الكلية لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان والحرص على التباعد بين الطلاب.





وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات بكلية العلوم لمرحلة تمهيدى ماجستير للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ يوم 23 فبراير 2021 و تنتهى 16 مارس 2021



