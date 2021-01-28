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هيئة الرعاية الصحية: إرضاء المواطن هو الهدف الحقيقي للهيئة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت رضوى إمام، المشرف على الإعلام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة العامة ومنظومة الصحة الشامل حريصون على مراقبة مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مشددة على أن الهيئة تعمل دائما على الحفاظ على المستوى والتحسين منه، وذلك من خلال تفعيل أكثر من مستوى للرقابة على الخدمة.

وأضافت "إمام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المستوى الأول يكون على مستوى الهيئة أو على مستوى الجمهورية، والذي يهتم بمتابعة المحافظات، معقبة: لدينا إدارة عامة مخصصة للمراجعة الداخلية ومتابعة الأعمال.

وتابعت: الإدارة تقوم بالمرور بشكل دوري على بورسعيد والأقصر؛ لمراجعة الإمداد والتموين والتحول الرقمي وردود أفعال المواطنين جودة الخدمة الطبية.

واسترسلت: لدينا فروع لهيئة الرعاية في كل المحافظات، معقبة: المستوى الثاني يوجد به وحدة رقابية داخلية داخل فروع الهيئة بالمحافظات، تراقب الخدمة بشكل مستمر ودوري، بالإضافة إلى المستوى الأخير يتعلق بالمواطن نفسه، مشددة على أن المواطن هو الهدف الحقيقي للهيئة.

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