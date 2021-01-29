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برلمان

نائب: دور وزارة الثقافة كبير في تنوير شباب الوطن

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن وزارة الثقافة لها دور كبير في تنوير الشباب بنشر الأفكار البناءة، تأكيد الهوية، موضحا أن دور هذه الوزارة تكون على المستوى الداخلي والخارجي أيضا. 


وأكد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن استغلال طاقات الشباب في الوقت الحالي أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى استغلال بعض الفئات السلبية تشويه أفكارهم ودفعهم لإعتناق الأفكار المتطرفة وطمس هويتهم.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التكاتف لمحاربة هذا الفكر موضحا دور الإعلام  القوي لحل هذه الإشكالية من خلال برامج قوية قادرة على تصحيح الأفكار الخاطئة وتوجيه طاقات لشباب في خدمة وطنهم وحماية أرضهم.


ولفت البلشي النظر إلى خطورة مواقع السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر في سرعة تداول المعلومات الكاذبة والتي يكون لها أثر رجعي في زعزعة الوضع الداخلي بسبب كثرة الشائعات وما قد تحثه من إثارة بلبلة.
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