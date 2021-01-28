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أسامة ربيع: أساطيل من الشمال والجنوب تحمي قناة السويس.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:47 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن التطور البحري أعطى مصداقية وأمانا لقناة السويس، مؤكدا أن هناك أساطيل وسفنا بالشمال والجنوب تستطيع حماية قناة السويس وتعطيها الأمان المطلوب.

ولفت ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد الى تعظيم القدرة على حماية قناة السويس من أي مخاطر خاصة التي تحدث الآن في اقليم المتوسط أو البحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن مصر أصبح لديها قدرة الردع وحماية المجرى الملاحي لها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القوات البرية والبحرية والجوية بوحدات وتكنولوجيا متنوعة.


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