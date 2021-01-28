استشاري: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب زوجها.. فيديو

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المرأة المصرية هي الاولى عالميا في ضرب الأزواج وفق الدراسات والإحصائيات .





وأضاف وليد هندي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" المركز القومي للبحوث الاجتماعية اكد ان 30 % من الزوجات المصريات يضربن أزواجهم ".





وتابع وليد هندي:" هناك حالات ضرب متعددة بين الأزواج كثيرة منها الخفيف ومنها حالات الضرب العنيفة ".





وأكمل وليد هندي:" أمشي في الشارع واكسر على عربية واحدة هتسمع أحلى ألفاظ وأصبح هناك تربص بالرجل وعنف ضد الرجل ".





ولفت وليد هندي:" لدينا احصائية خطيرة تفيد بأـن 14 % من الزوجات في مصر تزوجن في سن أقل من 15 سنة وهذا يعتبر عنف ضد المراة ويتحول إلى عنف من المرأة ضد الرجل عندما تكبر المرأة".



