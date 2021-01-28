ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب زوجها.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:51 م
ضرب المراة لزوجها
ضرب المراة لزوجها
Advertisements
هاني حسين
 قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن  المرأة المصرية هي الاولى عالميا في ضرب الأزواج وفق الدراسات والإحصائيات .

وأضاف  وليد هندي  في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"   المركز القومي للبحوث  الاجتماعية اكد ان 30 % من الزوجات المصريات يضربن أزواجهم ".

وتابع وليد هندي:"  هناك حالات ضرب متعددة بين الأزواج كثيرة منها الخفيف ومنها حالات الضرب العنيفة ".

 وأكمل وليد هندي:"  أمشي في الشارع واكسر على عربية واحدة هتسمع أحلى ألفاظ وأصبح هناك تربص بالرجل وعنف ضد الرجل ".

 ولفت وليد هندي:" لدينا احصائية خطيرة  تفيد بأـن 14 % من الزوجات في مصر تزوجن في سن أقل من 15 سنة وهذا يعتبر عنف ضد المراة ويتحول إلى عنف من المرأة ضد الرجل  عندما تكبر المرأة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. ما هي أشكاله وكيف يؤثر على الأطفال؟

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. طرق تمكن المرأة من التعامل مع الزوج العنيف

هل تعدي الزوج على زوجته بالضرب يعد حرية شخصية؟.. تعرف على آراء المواطنين بتغليظ قانون العقوبات.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة نجل فنان شهير في حادث سيارة.. تفاصيل

خبيرة : عوائد شهادة الادخار لم تعد مغرية.. والاستثمار في العقارات أفضل

هل النوم على البطن حرام أم مكروه ؟ .. الإفتاء تجيب

الهدف ألا يفوز ترامب.. مفكر روسي يكشف التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

تطورات جديدة في قضية علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات