وسيلة لمساعدة الصم.. الهاتف المحمول أكثر الصناعات تطورا

لا يوجد منزل يخلو من جهاز المحمول ، ويعد سوق الاتصالات من أكثر الأسواق تطورًا، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يساعدنا على التواصل ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.
ألكسندر جراهام بل ولد في 3 مارس 1847، مخترع ومبتكر اسكتلندي المولد، ينسب إليه تسجيل أول براءة اختراع هاتف فعال وإنشاء شركة التليفون والتلغراف الأمريكية.
شارك والد وجد وأخ بل جميعهم في العمل في مجال الحديث والفصاحة وكانت والدته وزوجته من الصم، ما أثر على عمل حياته تأثيرا بالغا.
بحثه في السمع والحديث دفعه إلى تجريب أجهزة سمعية، ما أدى إلى حصوله على أول براءة أمريكية عن جهاز الهاتف عام 1876. ولكنه اعتبر الهاتف دخيلا على عمله الحقيقي كعالم ورفض أن يكون له هاتف في مكتبه.
تم اختراع النموذج الأولي للهاتف عام 1876 من قبل العالم "جراهام بل" حيث حاول إيجاد وسيلة لمساعدة الصم في حياتهم، وكان عبارة عن جهاز إرسال بسيط وجهاز استقبال وأسلاك بينهما.
وفي عام 1882 تم اختراع الهاتف الذي يعلق على الحائط، حيث كان يتكوّن من حامل لسماعة المستقبل وعمود، ويتم من خلال العمود الاتصال مع مزوّد الخدمة الذي يحول المكالمة إلى الجهة المطلوبة.
وفي عام 1919 تم اختراع الهاتف الذي يقوم بالاتصال بالرقم المطلوب مباشرة دون الحاجة لوجود محوّل المكالمات.
وفي عام 1928 تم اختراع الهاتف الذي يمكن حمله كاملًا بيد واحدة أي أن سماعة المتحدث وسماعة الأذن بالذراع نفسها، وفي عام1937 تم تطوير هذا الهاتف وتم تزويده بقرص يصدر صوت الجرس عند قدوم أي مكالمة.
وفي عام 1973 تم اختراع الهاتف الذي يحوي الأزرار لطلب الرقم بدلًا من دولاب الأرقام، وفي العام نفسه قام العالم الأمريكي مارتن كوبر باختراع الهواتف النقالة التي تعمل عن بعد دون الحاجة إلى الأسلاك فيما بينها، حيث يتم إرسال الموجات الكهربائية عبر الهواء عن طريق أجهزة الميكروويف المثبتة في مساحات معينة، ومنذ ذلك الوقت تطورت الهواتف النقالة بشكل كبير، حيث تم ربطها مع الشبكة العنكبوتية، وأصبح يمكن من خلالها تصفح مواقع الأخبار والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الناس، كما أصبحت هناك الكاميرات فيها التي من خلالها يتم أخذ الصور وإرسالها مباشرة عبر الإنترنت، ووصل تطور الهواتف النقالة إلى القدرة على التواصل بصوت وصورة وبشكل مباشر من خلال استخدام الإنترنت.