وسيلة لمساعدة الصم.. الهاتف المحمول أكثر الصناعات تطورا

ألكسندر جراهام بل ولد في 3 مارس 1847، مخترع ومبتكر اسكتلندي المولد، ينسب إليه تسجيل أول براءة اختراع هاتف فعال وإنشاء شركة التليفون والتلغراف الأمريكية.

شارك والد وجد وأخ بل جميعهم في العمل في مجال الحديث والفصاحة وكانت والدته وزوجته من الصم، ما أثر على عمل حياته تأثيرا بالغا.

بحثه في السمع والحديث دفعه إلى تجريب أجهزة سمعية، ما أدى إلى حصوله على أول براءة أمريكية عن جهاز الهاتف عام 1876. ولكنه اعتبر الهاتف دخيلا على عمله الحقيقي كعالم ورفض أن يكون له هاتف في مكتبه.

تم اختراع النموذج الأولي للهاتف عام 1876 من قبل العالم "جراهام بل" حيث حاول إيجاد وسيلة لمساعدة الصم في حياتهم، وكان عبارة عن جهاز إرسال بسيط وجهاز استقبال وأسلاك بينهما.





وفي عام 1882 تم اختراع الهاتف الذي يعلق على الحائط، حيث كان يتكوّن من حامل لسماعة المستقبل وعمود، ويتم من خلال العمود الاتصال مع مزوّد الخدمة الذي يحول المكالمة إلى الجهة المطلوبة.



وفي عام 1919 تم اختراع الهاتف الذي يقوم بالاتصال بالرقم المطلوب مباشرة دون الحاجة لوجود محوّل المكالمات.



وفي عام 1928 تم اختراع الهاتف الذي يمكن حمله كاملًا بيد واحدة أي أن سماعة المتحدث وسماعة الأذن بالذراع نفسها، وفي عام1937 تم تطوير هذا الهاتف وتم تزويده بقرص يصدر صوت الجرس عند قدوم أي مكالمة.

