ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: التضحية لأجل الوطن.. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:02 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

و ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتنقل علي شاشة القناة الأولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، ويتلو قرآن الجمعة  القارئ الشيخ  هاني عبدالعزيز الحسيني ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف.

وحول موضوع خطبة الجمعة ، صرح  وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.

وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.

وشدد على أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني ، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء .

Advertisements
Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. دار الإفتاء تعلق على تعامد القمر على الكعبة

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب تراجع إصابات كورونا ويحذر من أمر خطير.. فيديو

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور

هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟