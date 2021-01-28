ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يعلق على وقف بايدن لبيع مقاتلات F-35 للإمارات وتأثيرها على التطبيع مع إسرائيل

الخميس 28/يناير/2021 - 10:51 م
طائرات F - 35
طائرات F - 35
Advertisements
على صالح
أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات لن يعرقل التطبيع بين القدس وأبو ظبي ، حيث إن العملية قد ذهبت بعيدًا بالفعل.

وردا على سؤال حول التأثير المحتمل لإعلان واشنطن على العلاقات بين إسرائيل والإمارات، قال نتنياهو: "لن يؤثر ذلك عليهم".

وأصر رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تم بثه على فيسبوك، على إصلاح العلاقات بين الخصمين السابقين "تجاوز نقطة اللاعودة".

أدرك الجميع أن صفقة التطبيع هذه كانت خطوة تاريخية وأن هناك فوائد هائلة هنا. إنه مكان آخر بالفعل، وأشار إلى أنها ستمضي قدما ".

وكانت صفقة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار، ضوءًا أخضر لإدارة ترامب بعد توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والبحرين والإمارات في سبتمبر.

وأصرت الدول الثلاث علنًا على أن البيع لم يكن على جدول الأعمال أثناء مناقشة ما يسمى باتفاقات أبراهام. 

ومع ذلك، أقر المسؤولون الأمريكيون بأن خطوة التطبيع تضع أبو ظبي في وضع أكثر ملاءمة لتلقي أسلحة أمريكية متطورة. كما تراجعت إسرائيل ، التي ادعت في وقت سابق أن استحواذ الإمارات على طائرات F-35 كان تهديدًا لأمنها القومي ، عن أي معارضة لبيع طائرات الشبح بعد توقيع الاتفاقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل تصدق على اتفاق مع الإمارات يسمح لأول مرة بالسفر بدون تأشيرة إلى دولة عربية

لقطات تظهر مقاتلة "إف 35" أمريكية تحمل صواريخًا نووية.. فيديو

لاستلام F-35.. الإمارات توافق على تفوق إسرائيل العسكري لعقود مقبلة

F-35.. سفير إسرائيل بـ أمريكا يضغط للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

إدارة ترامب تتحرك سريعا لإتمام بيع مقاتلات F-35 للإمارات

قرار عاجل من ترامب يحسم بيع أقوى مقاتلات عسكرية في العالم إلى الإمارات

ترشيحاتنا

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تُستخدم فيها المسحة الشرجية

نتنياهو يعلق على وقف بايدن لبيع مقاتلات F-35 للإمارات وتأثيرها على التطبيع مع إسرائيل

أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

الصحة العالمية تكشف تطورات معرفة مصدر فيروس كورونا فى ووهان

الهدف ألا يفوز ترامب.. مفكر روسي يكشف التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات