ملكة بريطانيا تحكم من نصف قرن.. مفكر روسي: وجود بوتين في الحكم 20 عاما طبيعي

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن هناك نجاحات اقتصادية كبيرة لدى روسيا، لأنها تعيش على الغاز والنفط، ويجب أن يتم إعادة توجيه الاقتصاد الروسي ليكون لها وجود أكبر في الصناعة والتجارة العالمية.





وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن اعتماد الدولة على مصدر واحد للاقتصاد يؤدي لانهيارها.

وأشار المفكر الروسي، إلى أن وجود بوتين في الحكم 20 عاما أمر طبيعي، وملكة بريطانيا تحكم منذ نصف قرن.



