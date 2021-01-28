العاهل البحريني يصدر مرسوما ملكيا بإنشاء وقف خليفة للأعمال الخيرية

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بإنشاء وقف خليفة بن سلمان للأعمال الخيرية ونص الأمر على أن ينشئ وقف خيري باسم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للإنفاق على الأعمال الخيرية في جميع أوجه الخير.





ونص المرسوم على أن يكون للوقف مجلس أمناء يشكل برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذرية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة علي ان يصدر قرار بتعينهم من رئيس مجلس الأمناء، كما يجوز لرئيس مجلس الأمناء الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال إدارة الأوقاف بحسب صحيفة الأيام البحرينية.





وقال: تكون موارد الوقف ما يتم تخصيصه من أموال ثابتة ومنقولة من قبل ذرية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويتولى مجلس الأمناء إدارة الوقف وحفظ أعيانه واستثمارها وصرف إيراداته، ويضع المجلس خطة للعمل في الوقف يبين فيها الطرق والأساليب التي ينتهجها المجلس في مباشرة اختصاصاته.





وأضاف المرسوم الملكي: أن مدة العضوية في مجلس الأمناء تكون أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب قرار يصدره الرئيس.





كما ذكر المرسوم الملكي أيضا: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب معين من يحل محله بذات الأداء، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء العضوية فلا يجري تعيين عضو بديل.





وواصل المرسوم الملكي: يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنويا على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت ، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.





واستطرد المرسوم الملكي: كما يعين رئيس مجلس الأمناء أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتكوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الوقف، ويجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر شكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضائه ببعض اختصاصاته، وتكون العضوية في المجلس بصفة شخصية وعلى سبيل التطوع.



