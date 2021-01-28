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توك شو

رسالة مهمة من أحمد موسى للزمالك بعد الفوز على المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:10 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق نادي الزمالك فاز منذ قليل على فريق المقاصة بنتيجة 4-1.

وأضاف أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، في فيديو لايف على صفحته الشخصية، أن الزمالك اليوم قدم مباراة قوية أمام المقاصة.

ولفت إلى أن فريق الزمالك أحرز 4 أهداف مميزة، والهدف الأخير لـ محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك أحرز هدفا مميزا.

وتابع موسى: " مبروك لفريق الزمالك على مباراة اليوم".

ووجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الأبيض بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بالتحكيم في مباراة اليوم، مضيفا أن الحكم كان جيدا جدا وجعل المباراة سهلة ، وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة رغم أن الجميع يراها كذلك بسبب الفوز الكبير.

وأضاف أن اللاعبين هم من ظهروا بشكل متميز والفريق يخلق في المباراة العديد من الفرص وكان التوفيق حليف اللاعبين اليوم، موضحا أن فريقه لم يترك الفرصة لمصر المقاصة لكي يبادلوا الزمالك الهجمات ولم يترك لهم الزمالك المساحات.

وأضاف أنه من مباراة لأخرى يكون الفريق أفضل، وسيبدأ التركيز من الغد في التدريب للاستعداد للمباراة المقبلة.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بها المركز السابع.
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