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الرعاية الصحية: رقابة المواطن أهم مؤشر لقياس الأداء

الخميس 28/يناير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت رضوى إمام، المشرف على الإعلام بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن رقابة المواطن أهم مؤشر لقياس الأداء، كما أن رضاه الهدف الحقيقي والأساسي، مؤكدة أن المواطن يستطيع الوصول لهم بأكثر من طريقة، منها استطلاع الرأي أو الخط الساخن 15344.


وأوضحت "إمام" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تتولى حل جميع المشاكل والمعوقات في الحصول على الخدمة خلال 48 ساعة، عن طريق مسؤول الرضا بالهيئة، متابعة: لدينا هيئة متابعة مع المواطنين من أجل التأكد من انتهاء المشاكل.

وأضافت: مؤشرات الأداء في تقدم، كما أن الهيئة اجتازت 93% من استطلاعات الرأي مع المواطنين، معقبة: ردود الأفعال إيجابية نحو الخدمة المقدمة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الخدمة وتعديلها.

وتابعت أن الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، ومسئولة عن آليات الرقابة على مستويات أداء المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، والبالغ عددها 105 منشآت صحية حتى الآن.

واسترسلت: الأقصر تضم 59 وحدة ومركز من أجل توفير الخدمات للمواطنين، وهناك 7 مستشفيات مخصصة داخل الأقصر من أجل توفير 80% من الخدمات الطبية للمواطنين.
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