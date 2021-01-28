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أحمد موسى يكشف كواليس مكالمة محمد مرسي وإرهابي في تركيا قبل 28 يناير 2011

الخميس 28/يناير/2021 - 11:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اختراق الحدود الشرقية واقتحام السجون لتهريب خونة جماعة الإخوان الإرهابية في فوضى 28 يناير 2011.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "يوم 23 يناير 2011  سُجلت مكالمة ما بين الإرهابي أحمد عبد العاطي المتواجد في تركيا والجاسوس محمد مرسي، والتي أكد فيها الإرهابي عبد العاطي أنه تواصل مع  الاستخبارات الأمريكية القطرية والتركية وأنه حان الوقت لظهور الإخوان على المشهد السياسي في مصر وإحداث الفوضى في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان نزلوا يوم 28 يناير ونقلوا عناصرهم من مختلف المحافظات لتنفيذ عملية الفوضى في مصر وجماعة الإخوان كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية ولم يكن لهم مصلحة مع المواطن المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري أعطي درس لجماعة الإخوان الإرهابية  في ثورة 30 يونيو والتي شارك فيها 33 مليون مصري ولا يمكن أن ينحاز الشعب لجماعة الإخوان الإرهابية".

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