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توك شو

أحمد موسى: مفيش واحد مصري بيحب بلده عايزها تتدمر ..فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 11:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن القيادي الإخواني عصام سلطان كان يتم تكليفه من أحد ضباط أمن الدولة بالجيزة بتسجيل الإجتماعات التي يقوم بها محمد البرادعي ويقوم بأرسالها له.

وأضاف موسى خلال بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن ما يحدث الأن في تركيا من هؤلاء الإرهابيين هو اختراقات تحدث منهم ويقومون بخيانة بعضهم البعض.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه يجب أن يعلم الجميع أن هؤلاء الخونة "يتجسسوا على بعض" وكان البعض منهم يعمل في العديد من القنوات الفضائية قبل عام 2011 وكانوا يؤيدون النظام في ذلك الوقت.

وأشار موسى إلى أن البعض من هؤلاء الخونة لديهم أحكام اعدام لتحريضهم على القيام بالإغتيالات وهم محرضون لما تم مؤكدا أنه يجب الا ننخدع مما يقوله هؤلاء الخونة.

وقال الإعلامي أحمد موسى "مفيش واحد مصري بيحب بلده عايزها تتدمر" مؤكدا أن هؤلاء الخونة يسعون لتدمير الدولة ويكرهون الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
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