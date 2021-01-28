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سيارات

في 5 خطوات.. طريقة توفير استخدام وقود سيارتك

الخميس 28/يناير/2021 - 11:15 م
فى 5 خطوات.. طريقة
فى 5 خطوات.. طريقة توفير إستخدام وقود سيارتك
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صبري طلبه
يرغب العديد من قائدي السيارات في الحصول على قيادة اقتصادية وموفرة للوقود، وربما يقف البعض حائرًا حول هذه النقطة لمعرفة هذا السبب، فهناك العديد من الاحتمالات لزيادة نسبة احتراق الوقود، فمن الممكن أن تكون ناتجة عن الخطأ الشخصي واستخدام دواسة البنزين بشكل سيئ، أو أسباب أخرى تبدو خفية داخل سيارتك. 

وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الحيل التي تقلل من استهلاك وقود سيارتك.

1- إيقاف المحرك 
إذا تعرضت لزحام مروري أو حالة توقف طويلة، فمن الممكن أن تقوم بإيقاف محرك سيارتك، و ذلك لتجنب عملية الاحتراق الداخلي والتي ينتج عنها استهلاك نسبة أكبر من الوقود.

2- التخلي عن الأحمال الزائدة 
عند امتلاء السيارة بالأغراض غير المفيدة، فمن الطبيعي أن تزداد الأحمال وهذا سبب كاف لزيادة استهلاك الوقود، ولذلك فقم بالتخلي فورا عن الحمولة الزائدة و الاحتفاظ بالأشياء الضرورية فقط بسيارتك.

3- إطارات السيارة 
تلعب اطارات السيارة دورا هاما للغاية في الحد من استهلاك الوقود، فعند استياء حالتها يتطلب ذلك كمية أكبر من الطاقة و الوقود المحترق حتى تتمكن من الانطلاق بصورة مناسبة، و لذلك ننصح دائما بالاهتمام و فحص الحالة العامة للإطارات، و متابعة ضغط الهواء بداخلها، ولا ننسى أيضا فحص النقوش البارزة و تمتعها بحالة جيدة.

4- تجنب السرعة الزائدة 
في حالة انطلاق السيارة بسرعة زائدة تتعدى الـ100 كم/ساعة، فهذا يزيد من استهلاك سيارتك للوقود، نظرا لما تحتاجه من كمية أكبر تدفعها نحو الانطلاق لهذه السرعة.

5- نوافذ السيارة 
إذا كنت تخوض رحلة بأحد الطرق السريعة فمن الضروري أن تغلق نوافذ سيارتك بصورة مناسبة، وذلك لتجنب مشكلات مواجهة الهواء والتي تزيد من احتراق الوقود.
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