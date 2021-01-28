استقبال كبير.. أحمد موسى: الأهلى في الدوحة غدًا

قال الإعلامي أحمد موسي، إن فريق النادي الأهلى سيسافر غدًا لـ الدوحة، موضحًا " سيكون هناك استقبال كبير لـ لاعبي الأهلى فى الدوحة، وذلك اثناء المشاركة فى بطولة كأس العالم لـ الأندية".





وأضاف أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، فى فيديو لايف على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أن الجميع يتمنى الفوز لـ النادى الأهلى، الذى يعلب باسم مصر.





ولفت إلى أن الأهلى سيقابل الدحيلة القطري فى أول لقاء، وبعد ذلك يقابل بايرن ميونيخ.



