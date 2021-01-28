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اتحاد كرة اليد: لاعبو المنتخب في حالة سيئة للغاية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:20 م
لاعيبة المنتخب في
لاعيبة المنتخب في حالة سيئة للغاية
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ندى رأفت

قال عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه كان لاعبا دوليا، وكان مدربا لمنتخب مصر للشباب، مؤكدًا أن المنتخب بذل جهدا كبيرا في مباراة أمس أمام منتخب الدنمارك.


وأضاف عبده عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية " الحياة ": كلما شاركنا في مباراة، حصلنا على أعلى المراكز على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصولنا على بطولات دولية عديدة.


وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أنه على الرغم من أن هذه البطولة محاطة بالعديد من الظروف منها جائحة كورونا، وعدم حضور الجماهير، إلا أن لاعبي المنتخب المصري كانوا مميزين ومجتهدين أمام منتخب الدنمارك. 


وعن أولمبياد طوكيو، التي ستقام في شهر 7 ، قال إن الجهاز الفني يعمل على تهيئة المنتخب خلال الشهور القادمة لكي تكون مؤهلة وعلى أعلى مستوى، مضيفا: "الحالة النفسية للاعيبة سيئة للغاية بسبب خسارتهم أمس.. كان عندهم طموح يكسبوا، وإحنا كاتحاد كان عندنا طموح إننا نكمل لآخر حاجة في البطولة".


واختتم حديثه قائلًا: " برقية الرئيس السيسي للمنتخب المصري والاتحاد، بمثابة وسام وشرف لنا، ونعاهد الرئيس والشعب المصري أنه خلال المرحلة القادمة، سنحصد مزيدا من البطولات ونحقق الانتصارات، ورفع اسم مصر في كل من المحاور الرياضية".

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