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محافظات

ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط

الخميس 28/يناير/2021 - 11:40 م
ضبط 300 كيلو لحوم
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط
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زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين حملة مكبرة على عدد من المطاعم بمدينة دمياط الجديدة لضبط المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمى.

أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأشهر 20 مطعما بمدينة دمياط الجديدة عبارة عن لحم مفروم ولحم مكعبات ودجاج متبل ولحوم متبلة وبرجر وسجق به تغيير في الخواص وله رائحة عفنة ولا يصلح للاستهلاك الآدمى طبقا للفحص الظاهرى للطبيب البيطرى المختص.

وتم تحرير 20 محضر غش تجارى تبدأ بأرقام مسلسلة من 425 لسنة 2021وحتى 444 لسنة 2021 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط
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