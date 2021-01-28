ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بـ20 مطعما في دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين حملة مكبرة على عدد من المطاعم بمدينة دمياط الجديدة لضبط المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمى.





أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأشهر 20 مطعما بمدينة دمياط الجديدة عبارة عن لحم مفروم ولحم مكعبات ودجاج متبل ولحوم متبلة وبرجر وسجق به تغيير في الخواص وله رائحة عفنة ولا يصلح للاستهلاك الآدمى طبقا للفحص الظاهرى للطبيب البيطرى المختص.



