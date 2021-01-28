السر في المحشي.. غادة إبراهيم: عرفت إزاي أصبت بـ كورونا.. فيديو

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعافيها من كورونا، عقب إصابتها بالفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت تجربة قاسية، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بسبب عدم التدخين وكذلك لحرصها على تقوية مناعتها من خلال تناول الأغذية المفيدة والصحية و"الأكل البيتي".





وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها استعادت عافيتها بشكل كامل ما عدا حاسة الشم لم تعد بشكل كامل حتى الآن، مؤكدة أن الأطباء أخبروها أنها ستعود بشكل كامل خلال فترة بين 3 أشهر وسنة.





وتابعت أنها اكتشفت إصابتها بكورونا خلال زيارتها لوالدتها في محافظة الإسكندرية، قائلة: "كنت عند ماما وبنعمل محشي، والمساعدة بتاعتي بتقولي عايزين نفتح الشبابيك عشان ريحة المحشي"، فأجابتها غادة "ريحة إيه أنا مش شامة حاجة"، مضيفة: "فتحت برطمان الفلفل الأسود والكمون مفيش ريحة خالص، كلمت الدكتور قالي دي كورونا".