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توك شو

غادة إبراهيم تكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:38 م
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
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حمزة شعيب
أعربت الفنانة غادة إبراهيم، عن سعادتها بعد شفائها من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الصحة الجيدة لا تقدر بثمن، مطالبة جمهورها بضرورة توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بكل حزم وقوة.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أنا محافظة على صحتي بممارسة الرياضة باستمرار، رفضت المشاركة في المهرجانات السينمائية خوفا من التكدس والزحام في ظل جائحة فيروس كورونا".  

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم، فيروس كورونا أصابني من خلال النقود، حالتي النفسية السيئة بسبب مهاجمتي من أعداء النجاح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن أفراد داخل الوسط الفني.
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