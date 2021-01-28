ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تسجل 387 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:15 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل  387  إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية توزعت مابين 159 حالة لعمالة وافدة، و 216 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 12 حالة قادمة من الخارج. 

وسجلت الصحة البحرينية في تقرير لها اليوم إجراء   13283 فحصا مخبريا  خلال اليوم الخميس.


كما تم رصد تعافي  327 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 97664

فيما سجلت حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 372 حالة. 

وبلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 24 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 67 حالة، في حين أن 3443 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3467 حالات قائمة بحسب الصحة البحرينية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 137 إصابة جديدة بـ كورونا

البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

238 إصابة وصفر وفيات.. حصيلة كورونا في البحرين خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

بدون وفيات.. البحرين تسجل 349 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

رسالة مهمة من أحمد موسى للزمالك بعد الفوز على المقاصة

"القاضية ممكن" حاضرة.. فيفا يعلن برومو كأس العالم للأندية..شاهد

الزمالك: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة.. والصدارة لا تشغلنا

خبيرة : عوائد شهادة الادخار لم تعد مغرية.. والاستثمار في العقارات أفضل

تطورات جديدة في قضية علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

السلطات العراقية تؤكد اقتراب الوصول إلى زعيم داعش الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات