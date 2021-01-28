ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد التأمين يصدر توصيات للشركات لتجنب عمليات الاحتيال

الخميس 28/يناير/2021 - 11:51 م
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
Advertisements
علياء فوزى
كشف الإتحاد المصري للتأمين عن العديد من التوصيات التى يجب على الشركات اتبعها لتجنب التأثير السلبي لعمليات الاحتيال في قطاع التأمين.

وأضاف الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية، أن أول هذه التوصيات تتمثل فى الاهتمام بمهارات كشف الاحتيال بكافة ابعادها ومتغيراتها وخاصة المهارات الفنية والشخصية وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال الاهتمام بموظفي الكشف وتسوية التعويضات وتأهيلهم بصورة جيدة عن طريق تدريب موظفيها من خلال زيادة الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الكشف وتسوية المطالبات التعويضية .

وشملت التوصيات الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفاد منها موظفي الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة بعيدًا عن الاجراءات الورقية التقليدية.

وشدد الإتحاد على ضرورة تكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية هدفهم هو الحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة، مع التأكيد على تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الاسماء والمعلومات عنهم من اجل عدم التعامل معهم مستقبلًا.

اقرأ ايضا...تراجع الإيرادات.. مصر للفنادق تخسر 106 ملايين جنيه خلال 6 أشهر

 وطالب الإتحاد ، شركات التأمين بوضع دليل استرشادي لجميع عمليات الاحتيال تكون بمثابة مصدر ومرجع لموظفي تسوية التعويضات في كافة فروع التأمين بغرض معرفة جميع الوسائل والمناورات الاحتيالية والتصدي لها في كافة مراحلها.

واوضح الاتحاد ، أن في بيئة المطالبات الورقية يكون الكشف عن الاحتيال يدوياَ وبما إن صناعة التأمين في طريقها كليًا إلى المطالبات الآلية فإن هذا يخلق فرصا جديدة للمحتالين وعلى شركات التأمين أن تطور أجهزة وانظمة مكافحة الاحتيال آليا و هناك أنظمة أخرى تجرى تحليلات دقيقة للبيانات وتكشف أنماط وعلاقات متداخلة تدعو للريبة والشك في الاحتيال.

واشار الاتحاد الى أن التكنولوجيا الناشئة تستخدم الذكاء الصناعي وابتكارات أخرى لكشف حالات الاحتيال حيث يتم كشف الاحتيال بطرق أخرى تعتمدعلى سلوك مقدمي المطالبات والمراجعة الطبية ومراجعة المطالبات بعد الصرف.

يشار الى تعاون الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق المنصة الالكترونية منذ 3 سنوات ومن ضمن أغراضها وضع بيانات العملاء الذين يثبت انهم قدموا مطالبات تنطوي علي غش وهذه المنصة متاحة أمام كافة الشركات لاستخدامها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القباج: تكليف بتدشين صندوق رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة

رئيس نقابة القطاع الخاص يشيد باللجنة الوزارية لحماية العمالة غير المنتظمة

المصرى للتأمين يوضح مجالات تكنولوجيا تأمينية لم يتطرق لها السوق المصرى

بدور القاسمي تبحث مع اتحاد الناشرين العرب فرص النهوض بسوق الكتاب

ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف تطورات معرفة مصدر فيروس كورونا فى ووهان

ترفض العودة لمنزلها.. هكذا حال كومبارس"عائلة الحاج متولي" المشردة

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

سيراميكا كليوباترا يعير 3 من لاعبي الشباب إلى الأهلي وأسوان والنجوم

في اليونان.. إطلالة جريئة لـ إليسا بـ كاش مايوه

حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام

جمال شعبان يقدم أهم 10 نصائح للتخسيس

تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور