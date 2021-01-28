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البيت الأبيض: بايدن سيتخذ خطوات فورية من أجل تحسين وضع الأمريكيين

الخميس 28/يناير/2021 - 11:20 م
جين ساكي، المتحدثة
جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض
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إسراء صبري
قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يجري مشاورات بشأن تطور كورونا وجهود مكافحة الفيروس، معقبة: الرئيس يعمل على مواجهة المشاكل التى تواجه الشعب.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن بايدن يتواصل باستمرار مع أعضاء الكونجرس والحكام، مشددة على أنه يعمل على الالتزام بما وعد به المواطنين في برنامجه الانتخابي، مشددة على أن الرئيس يريد الوصول إلى اتفاق يوافق عليه الجميع فيما يخص قوانين الإغاثة.

وأكملت: بايدن سيتخذ خطوات فورية من أجل تحسين وضع الأمريكيين.
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