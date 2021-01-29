البحث العلمي تعلن عن مسابقة موجهة لطلاب الثانوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن قيام المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN بتنظيم مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools.





وأوضحت أن هذه المسابقة فيزيائية موجهة لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط









وكانت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،قد أبرزت إعلان إعلان سفارة مصر بسنغافورة بأن جامعة Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics التى تنظمه كليه العلوم.





وأوضحت أن بيانات المنحه:-





عدد (1)منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار)





عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى( اعفاء من الرسوم الدراسيه)





عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه)





علما بأن مدة المنحة والدراسة عام واحد





وأخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021





وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى :-



