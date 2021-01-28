فض حفل زفاف وغلق قاعة أفراح في كفر الشيخ.. صور

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، من فك وإزالة فراشة بالعجوزين كانت مقامة بغرض إقامة حفل زفاف، فضلًا عن فض حفل زفاف داخل قاعة أفراح بمحلة دياي.



