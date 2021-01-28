فض حفل زفاف وغلق قاعة أفراح في كفر الشيخ.. صور

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، من فك وإزالة فراشة بالعجوزين كانت مقامة بغرض إقامة حفل زفاف، فضلًا عن فض حفل زفاف داخل قاعة أفراح بمحلة دياي.
وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تشميع قاعة الأفراح بمحلة دياي، وغلقها لمدة أسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بمنع التجمعات، حفاظا على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.