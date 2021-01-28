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أحمد موسى: إنفاق 150 مليار جنيه على 150 قرية في الصعيد بنهاية 2021.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 11:27 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمدد موسى أن مبادرة حياة كريمة وصلت خلال تلك الفترة لمحافظات الصعيد مؤكدا أنها توجد في 155 قرية في سوهاج وأيضا في أسيوط يوجد حوالي 160 قرية.

واضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه نهاية هذا العام ستشهد القرى في صعيد مصر سيكون هناك صرف 150 مليار جنيه على 150 قرية في الصعيد.

وتابع الإعلامي احمد موسى أن أبطال اليد يستحقون التكريم لأنهم أحرجوا بطل العالم حتى الثواني الأخيرة من اللقاء مؤكدا انهم شرفوا مصر خلال لقاء الدنمارك.

وعلق موسى خلال قراءته للرسائل المهاجمة له قائلا "واحد ارهابي بيخون بلده واذا كان بيسب بلده ليل ونهار انا ايه بالنسبة له يشتموني أنا ويسبوا بلدي وبتشتم من سنة 92 من الجماعة الإرهابية لأنهم اخطر عدو على مصر.
 
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