الإخوان عمرهم ما كانوا رجالة.. أحمد موسى: مسحت بيهم الأرض والعريان هددني في 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى، كواليس وأسرارا جديدة يوم 28 يناير، موضحا أنه تفاجأ بعد يناير 2011 بأشخاص من الحزب الوطني أعلنوا انتماءهم للإخوان وهم لا يعلمون شيئا عن الجماعة ولكنهم يعملون لمصالحهم فقط.





وقال «موسى» خلال بث مباشر عبر صفحته على «فيسبوك» : «عمر الإخوان ما كانوا رجالة، ولكنهم قتلة، بسبب خيانتهم ضد الوطن وتآمرهم على البلد والشعب المصري»، مضيفا أنه لا يوجد إخواني وإلا يعمل لصالح أجهزة مخابرات.





وأضاف أحمد موسى، أن الرجل الحقيقي يتمنى لبلده الخير ويقف مع وطنه، وليس الذي يتمنى لها الشر ويدمرها، متابعا :«اتحدى اي اخواني انه ينزل دلوقتي في الشارع ويقول للناس انه اخواني ويشوف المصريين هيعملوا فيه ايه».





وأشار إلى أن هناك قنوات وصحفا وقعت في الفخ وخداع الإخوان وعملت لصالح الجماعة خلال حكمهم للبلاد، رغم إنه كان يهاجمهم لانه يعرف الكثير عنهم، «مسحت بالإخوان الأرض فترة حكمهم، وعصام العريان هددني هاتفيا في 2011 بتقديم بلاغ للنائب العام».