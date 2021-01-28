وفاة ضابط شرطة وإصابة شخصين بحادث تصادم في المنيا

توفى ملازم أول، فيما أصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة- أسوان الزراعي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا





تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى القاهرة أسوان بالقرب من مركز ملوي.





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انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 7843 ن. ي. ا والسيارة رقم 9765 ن. ل. ق وأسفر الحادث عن وفاة مستقل السيارة الأولى ا. ح. م 25 سنة ملازم أول بمركز شرطة ملوي، ومقيم بمدينة المنيا، فيما أصيب قائد السيارة الثانية ا. إ ع 26 سنة، ومقيم بقرية جويد بمركز أبو قرقاص، كما أصيب مرافقه "ب. م. ع 33 سنة موظف.



