إصابة نائب الإسماعيلية أحمد دندش بفيروس كورونا

أعلن النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة محمد طلبة.





وقال دندش في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إصابته بالفيروس والتأكد من إيجابية المسحة.





وقال البيان "اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.. وأعتذر عن عدم التواصل تليفونيًا هذه الفترة علي ان يكون التواصل مع هيئة المكتب".





وكان قد أعلن النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية إصابته بفيروس كورونا قبل 10 أيام تقريبا.

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