غادة إبراهيم تكشف كلمة السر في تعافيها من كورونا سريعا.. فيديو

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه عند إصابتها بفيروس كورونا، كانت في زيارة لوالدتها بمحافظة الإسكندرية، ولكنها لم تخبرها خوفا عليها، واضطرت لارتداء الكمامات والـ"الجوانتي" طوال الوقت في المنزل.





وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تحدثت إلى الطبيب الذي أخبرها أن تتناول بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وبسبب إخفائها خبر إصابتها عن والدتها اضطرت لجعلها تتناول ذات البروتوكول معها لمدة 14 يوما من أجل الوقاية.





وتابع أنها شعرت بأعراض طفيفة لفيروس كورونا بسبب حرصها على تقوية المناعة خلال الفترة الماضية، عبر تناول وجبات منزلية وذات قيمة غذائية كبيرة، وهو ما جعلها تقاوم الفيروس وتتعافى منه سريعا.