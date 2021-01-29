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توك شو

غادة إبراهيم: لو مفيش شلة تحميك في الوسط الفني هتروح في الرجلين.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:02 ص
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
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حمزة شعيب
قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه يوجد حملات تنمر على عدد كبير من الفنانات دون وجود أسباب واضحة لذلك، فمثلا حينما تظهر إحدى الفنانات في مهرجان ما، فإنها تواجه هجوما كبير من بعض الحاقدين والذين يعملون على تشويه سمعة الفنانات بدون أسباب.

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الحملات الموجهة تهاجم الفنانين مثل ما حدث مع الفنانة حلا شيحة خلال مسلسلها في رمضان الماض، وكذلك الحملة التي تستهدف الفنان محمد رمضان، و"معروف في الوسط الفني مين ضد مين، مفيش حاجة بتستخبى". 

وتابعت أنها واجهت الكثير من الحملات التي تنتقدها وتعطلها عن عملها، فمن ليس له "شلة" أو منتج يحميه أو أهل من الوسط الفني "يضيع في الرجلين".
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