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هاني عازر: شبكة الطرق في مصر مماثلة للألمانية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:52 م
هاني عازر
هاني عازر
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هاني حسين
قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، إن الدولة المصرية تسير في مسار صحيح بالاتجاه نحو القطار الكهربائي وخطوط الجر الكهربائي وتطوير شبكة السكة الحديد القديمة.

وأضاف عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "الدولة المصرية تقوم بتطوير خط السكة الحديد بشراء قطارات حديثة وتطوير السكة بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكة حديد جديدة.

 وتابع هاني عازر :"  اهتمام الدولة ببناء مصر للاجيال المقبلة أمر في غاية الأهمية، والدولة تسير وفق رؤية 2030".

 وأردف هاني عازر:"  الخطوط الكهربائية الجديدة تربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها وبالتالي يتم تسهيل  نقل البضائع من البحر الأبيض للأحمر والعكس صحيح ".

 ولفت هاني عازر إلى شبكة الطرق المتواجدة في مصر حاليا مماثلة لشبكة الطرق المتواجدة في ألمانيا".
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