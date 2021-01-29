حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

لقد باركك كوكب المشتري واليوم هو يوم جيد، قد تساعدك حكمتك على الخروج من المواقف الصعبة، يمكنك مساعدة المحتاجين من حولك، يمكنك إبداء رأيك لعائلتك أو أصدقائك وقد يزيد الأمر من مكانتك بينهم، على الصعيد الشخصي، قد يكون لديك بعض الاختلافات مع زوجتك، مما سيؤثر على الحياة المنزلية.

3- برج الجوزاء

قد تكون ضحية لتقلبات مزاجية وقد تشعر بالملل، لن تكون صحتك على ما يرام وستؤثر على روتينك اليومي، يُنصح بتجنب القيادة المتهورة وجولات المغامرة، قد تنفق اليوم أيضًا على أشياء لا قيمة لها، والتي قد تؤثر على صحتك المالية.









4- برج السرطان تمنح استثماراتك أرباحًا، سوف تتحول الخسائر أيضًا إلى أرباح وقد تؤدي مدخراتك إلى زيادة رصيدك المصرفي، قد تخطط للاستثمار في مستقبل طفلك وقد تستمتع أيضًا ببعض الأطعمة اللذيذة في المنزل.

5- برج الأسد قد يكون لديك انفصال عن المسؤوليات اليوم، سوف تنفق أكثر على شراء الأشياء التي لا قيمة لها، والتي قد تزيد من السلبية في المكتب أو في المنزل، يُنصح بمراقبة خصومك، وإلا فقد تكون ضحية لمؤامرة، يُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل وضع توقيعك.

6- برج العذراء قد يكون صبرك وتركيزك على العمل جيدًا، ستصبح صحة الوالدين الآن جيدة ومن المحتمل أن تقضي بعض الوقت مع الكبار، قد تقابل شخصًا مؤثرًا قد يساعدك على الصعيد المهني، وعلى الصعيد الشخصي، يمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية قد تزيد من الانسجام في الحياة المنزلية.





7- برج الميزان

قد تكون روحانيًا اليوم وقد تساعد المحتاجين من حولك، أنت تخطط أيضًا للتبرع بمبلغ معين لجمعية خيرية أو أماكن دينية، قد تساعدك الكارما الجيدة في تحقيق النجاح في المشاريع الصعبة، قد تشعر ببعض القوة الإلهية من حولك، مما قد يساعدك في المواقف غير المتوقعة، قد تنجذب إلى السحر، من المرجح أن يستمتع الطلاب بالدراسة المتعمقة.



8- برج العقرب

اليوم ، قد تكون سعيدًا وقد تنشر السعادة من حولك، قد تشعر بالانسجام في الحياة المنزلية وقد تستمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع زوجتك، قد تدعمك عائلتك في اتخاذ بعض القرارات المهمة على الصعيد المهني، قد تتوقع بعض المشاريع أو الشراكات الجديدة في العمل أو العمل.

9- برج القوس قد تشعر بالملل اليوم وربما ضحية خوف خفي، مما قد يجعلك خائفًا، أنت لست في موقف تثق فيه بأحد. يُنصح بالقيام بالتأمل وترديد بعض الصلاة لأنها قد تساعدك على الخروج من الموقف الافتراضي.

10- برج الجدي قد يجعلك القمر الإيجابي سعيدًا ويمكنك استخدام صبرك على كل المستويات، على الصعيد الشخصي قد يكون أداؤك جيدًا وقد تحصل على بعض الحوافز من حيث المكافآت، سيتم حل القضايا المتعلقة بصحة أفراد الأسرة الآن، من المرجح أن يحصل الباحثون عن عمل على وظيفة مناسبة في مجالهم وقد تستمتع طيور الحب بمواعدةهم.





11- برج الدلو

قد تواجه مواقف مختلطة من حولك، يُنصح بعدم توقع المزيد من أي شخص من حولك لأنه قد يصيبك بخيبة أمل، قد يكون لديك اليوم استكشاف ذاتي وتحليل ذاتي، الأمر الذي قد يسمح بتصفية نفسك، بعد ذلك قد تشعر بالثقة والقدرة على الاستعداد لقبول التحديات.

12- برج الحوت قد تخطط للتغيير في مكانك، لكن يُنصح بتأجيل القرار المتعلق بالهجرة، يُنصح أيضًا بتجنب الاستثمار في الأعمال التجارية، قد يكون الوضع تحت السيطرة في وقت متأخر من المساء، بمساعدة نصيحة جيدة من أحد كبار السن ، يمكنك التحكم في الموقف الفوضوي.



