أخبار التوك شو.. طرح أول 100 سيارة نصر كهربائية بـ 320 ألف جنيه.. رد عنيف من مصطفى بكري على التدخلات الأمريكية

أحمد موسى: إنفاق 150 مليار جنيه على 150 قرية في الصعيد بنهاية 2021.. فيديو
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
كد الإعلامي أحمدد موسى أن مبادرة حياة كريمة وصلت خلال تلك الفترة لمحافظات الصعيد مؤكدا أنها توجد في 155 قرية في سوهاج وأيضا في أسيوط يوجد حوالي 160 قرية.
واضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه نهاية هذا العام ستشهد القرى في صعيد مصر سيكون هناك صرف 150 مليار جنيه على 150 قرية في الصعيد.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن منظمة "imo" قد أشادت بهيئة قناة السويس مؤكدا انها تقدم خدمات كبيرة للبحارة والمراكب وأيضا عدد من الشركات العالمية التي تؤكد على انها اختصرت الوقت لعبور السفن.
وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تلك الإشادات تعطي ثقة كبيرة في قناة السويس وتعطى مصداقية عن ما تم من نجاح كبير تحقق.
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن 2 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، صرحا بتشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما كان متوقعا، معقبا: "مصر مش عزبة تفرضوا وصايتكم عليها، فنحن لدينا أجهزة قضائية تعلم إدارة حقوق الإنسان بشكل جيد".
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "يا ريت تحافظوا على حقوق الإنسان عندكم فى أمريكا وشوفوا إللي حصل فى الكونجرس وما تم من مقتل داخل الكونجرس يستوجب تدخل كل المنظمات الدولية".
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، كواليس وتفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية e70.
وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع " المذاع على قناة "دي إم سي": "النصر للسيارات لها تاريخ حافل بإنتاج أول سيارة في تاريخ مصر".
وأضاف هشام توفيق: "أول 100 سيارة كهربائية من النصر ستكون متواجدة في الأسواق في أواخر 2021 ".
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر شاركت في التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة من لقاح سينوفارم الصيني ولم يثبت على الإطلاق حدوث أي أعراض جانبية شديدة أو خطيرة على متلقي اللقاح.
وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": "وزيرة الصحة شاركت في التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا الصيني".
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من لقاح سينو فارم الصيني قريبا.
وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" اللقاح الروسي جاري تسجيله في هيئة الدواء المصرية".
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ما تم نشره فى الصين أن المسحة التى تكون عن طريق الفم غير دقيقة، وأن المسحة الدقيقة تكون عن طريق الشرج، وقال إن الإصابة بفيروس كورونا احدى الإصابات بالجهاز التنفسي، وأن المسحة الطبية عبر الأنف و الفم هى المعتمدة حاليًا للكشف عن فيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن ما تتحدث عنه الصين بالمسحة الشرجية لم يتم اعتمادها حتى الآن.
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها من أجل تعقيم وصيانة المساجد لاستقبال الزوار وخطبة الجمعة، منوها إلى أن تعقيم المساجد بدأ منذ يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة صباحا في كل أنحاء الجمهورية.
وأكمل: التعقيم يتواكب معه صيانة من خلال وضع العلامات على الأرض وأيضا التأكد من ارتداء المصلين للكمامة، إضافة إلى التأكيد على غلق دورات المياه حتى لا يتعرض المصلون للعدوى.
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعليقه على تصريح وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي، إننا لا نتحدث عن الإنجازات، ولكن هم يرون إنجازات مصر بشكل جيد.
وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المهندس طارق الملا وزير البترول وزملاءه يبذلون جهدا كبيرا من خلال استراتيجية موجودة ودعم مستمر من الرئيس السيسي لكل العاملين في قطاع البترول سواء في اكتشافات الجديدة أو تنفيذ المشروعات.
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير القرى، يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي بدأت منذ شهر يناير 2019.
وتابع قاسم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم إنشاء 375 مجمعا ريفيا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى، مشيرا إلى أن القرى تمثل 58% من المجتمع السكاني المصري، بنحو 50 مليون مواطن.