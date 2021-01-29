أخبار التوك شو.. طرح أول 100 سيارة نصر كهربائية بـ 320 ألف جنيه.. رد عنيف من مصطفى بكري على التدخلات الأمريكية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

واضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه نهاية هذا العام ستشهد القرى في صعيد مصر سيكون هناك صرف 150 مليار جنيه على 150 قرية في الصعيد.

كد الإعلامي أحمدد موسى أن مبادرة حياة كريمة وصلت خلال تلك الفترة لمحافظات الصعيد مؤكدا أنها توجد في 155 قرية في سوهاج وأيضا في أسيوط يوجد حوالي 160 قرية.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن منظمة "imo" قد أشادت بهيئة قناة السويس مؤكدا انها تقدم خدمات كبيرة للبحارة والمراكب وأيضا عدد من الشركات العالمية التي تؤكد على انها اختصرت الوقت لعبور السفن.





وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تلك الإشادات تعطي ثقة كبيرة في قناة السويس وتعطى مصداقية عن ما تم من نجاح كبير تحقق.







