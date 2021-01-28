أول رد من التعليم على واقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور مدرسة.. فيديو

قال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم إبلاغه بواقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور إحدى المدارس التابعة لإدارة أخميم التعليمية، منذ يومين، حيث إن الواقعة تمت حينها وليس بالوقت المتداول فيه الفيديو حاليًا.





وأوضح أنه بناءً على تحقيقات الشؤون القانونية والمتابعة بإدارة أخميم التعليمية في الواقعة فإن عامل النوبتجية بالمدرسة كان يجلس في غرفته حوالي الساعة الرابعة عصرًا وسمع أصوات فوق السطح فخرج ليعرف ماذا يحدث فوجد طفلين أعلى سطح المدرسة، فأمرهم بالنزول من أعلى السطح، وعند محاولة الطفلين النزول سقط أحدهم على الأرض من أعلى السطح، ونزل الأخر دون تعرضه لمكروه.



