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تعليم

أول رد من التعليم على واقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور مدرسة.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 11:56 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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أنغام الجنايني
قال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم إبلاغه بواقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور إحدى المدارس التابعة لإدارة أخميم التعليمية، منذ يومين، حيث إن الواقعة تمت حينها وليس بالوقت المتداول فيه الفيديو حاليًا.

وأوضح أنه بناءً على تحقيقات الشؤون القانونية والمتابعة بإدارة أخميم التعليمية في الواقعة فإن عامل النوبتجية بالمدرسة كان يجلس في غرفته حوالي الساعة الرابعة عصرًا وسمع أصوات فوق السطح فخرج ليعرف ماذا يحدث فوجد طفلين أعلى سطح المدرسة، فأمرهم بالنزول من أعلى السطح، وعند محاولة الطفلين النزول سقط أحدهم على الأرض من أعلى السطح، ونزل الأخر دون تعرضه لمكروه.

وأكد "عبدالخالق" أن أهلية الطفل حرروا محضرًا في مركز شرطة أخميم بالواقعة، مشيرًا إلى أنه تم حبس عامل المدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أول رد من التعليم على واقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور مدرسة.. فيديو
أول رد من التعليم على واقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور مدرسة.. فيديو
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