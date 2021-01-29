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مسيرة حافلة لنجم كرة السلة الأمريكية توني باركر.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:02 ص
توني باركر
توني باركر
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز، لقطات يظهر من خلالها توني باركر لاعب الـ "ان بي أي"، الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. 

حصل  باركر على لقب الدوري الأمريكي 4 مرات في سان انطونيو سبيرز وحصل على لقب أفضل لاعب في النهائيات عام 2007 وكان أداؤه لا ينسى في بطولة أوروبا لكرة السلة التي انتهت بتتويج فرنسا في 2013.

وخلال عام 2019 قام فريق ​سان انطونيو سبيرز​ إحالة قميص باركر والذي يحمل الرقم 9، إلى التقاعد، لينهي اللاعب الفرنسي الشهير 17 عاما في صفوف سبيرز. وخلال مسيرته اصبح باركر ضمن أقوى 3 لاعبين في الفريق وهم تيم دانكن ومانو جينوبيلي.

في عام 2011 انضم باركر إلى فريق سان أنطونيو سبيرز، نادي كرة سلة في ولاية تكساس الأمريكية، يلعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وكان يبلغ من العمر 19 عاما حينها.
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