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هاني عازر: الدولة تسير في المسار الصحيح بإنشاء القطار الكهربائي

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:05 ص
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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هاني حسين
قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، إن القطارات السريعة الكهربائية تتميز بالسرعة والأمان لمستخدميها.

وأضاف هاني عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "هناك مطارات في المانيا أغلقت بسبب تأدية القطارات السريعة نفس وظيفة الطائرة ".

 وتابع هاني عازر :"  استخدام القطارات السريعة الكهربائية يقلل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون  وبالتالي القطارات الكهربائية  وسيلة مواصلات صديقة للبيئة".

 وأشار هاني عازر إلى خطوط القطار السريع تنشط السياحة في مصر لأنها تختصر المسافة بين المحافظات السياحية في مصر. 

 ولفت هاني عازر إلى أن إنشاء خطوط القطارات الكهربائية توفر عدد كبير من فرص العمل ، والدولة المصرية تسير في مسار صحيح بالاتجاه نحو القطار الكهربائي وخطوط الجر الكهربائي بالتوازي مع تطوير شبكة السكة الحديد القديمة".
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