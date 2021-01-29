هاني عازر: الدولة تسير في المسار الصحيح بإنشاء القطار الكهربائي

قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، إن القطارات السريعة الكهربائية بالسرعة والأمان لمستخدميها. تتميزوالأمان





وأضاف هاني عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "هناك مطارات في المانيا أغلقت بسبب تأدية القطارات السريعة نفس وظيفة الطائرة ".





وتابع هاني عازر :" استخدام القطارات السريعة الكهربائية يقلل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وبالتالي القطارات الكهربائية وسيلة مواصلات صديقة للبيئة".





وأشار هاني عازر إلى خطوط القطار السريع تنشط السياحة في مصر لأنها تختصر المسافة بين المحافظات السياحية في مصر.



