أحمد موسى: حملات ممنهجة هدفها التشكيك في الدولة المصرية ولكن لدينا رجال مخلصون

قال الإعلامي أحمد موسي، إن حملات التشكيك التي تتم ضد الدولة المصرية هدفها زعزعة الاستقرار، مضيفا:" عندنا رجال مخلصين قادرين علي حماية البلد في القوات المسلحة".





وناشد موسى:" انتبهوا للحملات الإرهابية التي تهدف لزعزعة استقرار الدولة ولا تنساقوا وراء الأكاذيب".





وأوضح أن القيادي الإخواني عصام سلطان كان يتم تكليفه من أحد ضباط أمن الدولة بالجيزة بتسجيل الاجتماعات التي يقوم بها محمد البرادعي ويقوم بأرسالها له.





وأضاف موسى خلال بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أن ما يحدث الأن في تركيا من هؤلاء الإرهابيين هو اختراقات تحدث منهم ويقومون بخيانة بعضهم البعض.





وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه يجب أن يعلم الجميع أن هؤلاء الخونة "يتجسسوا على بعض" وكان البعض منهم يعمل في العديد من القنوات الفضائية قبل عام 2011 وكانوا يؤيدون النظام في ذلك الوقت.





وأشار موسى إلى أن البعض من هؤلاء الخونة لديهم أحكام اعدام لتحريضهم على القيام بالإغتيالات وهم محرضين لما تم مؤكدا أنه يجب الا نخدع مما يقوله هؤلاء الخونة.





وقال الإعلامي أحمد موسى "مفيش واحد مصري بيحب بلده عايزها تتدمر" مؤكدا أن هؤلاء الخونة يسعون لتدمير الدولة ويكرهون الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.