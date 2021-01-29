تعرف على رأي داليا مصطفى وبسمة في فيلمهما "قبل الأربعين".. فيديو

كشفت النجمتان داليا مصطفي وبسمة عن مدي سعادتهما بطرح فيلم "قبل الأربعين" بعد أن أعلن صناع العمل عن ميعاد طرحة بنزول الإعلان الرسمي للفيلم وذلك يوم 3 فبراير المقبل بدور العرض السينمائي وفي عدد كبير من الدول العربية.





أعربت داليا مصطفي عن سعادتها بكشف صناع العمل عن ميعاد طرحة وذلك بأنها تنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر لافتة بأن الدور الذي تقدمة خلال أحداث العمل حين مشاهدته سيجعلها في منظور مختلف لدي أعين الجمهور والجهات الإعلامية لما يشاهده من حبكة فنية دسمة يحيطها الأثارة والغموض والتشويق فهذا يختلف كليًا وجزئيًا عن ما قدمته من قبل سواء خطوط درامية محصورة ما بين المرأة العصرية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة والبنت الكلاس وغيرها .





أضافت داليا بأنها تفضل وترغب دائمًا بأن تذهب إلي الاتجاه الذي لا يتوقعه المشاهد مما يتطرق ذلك إلي تغيير كبير في شكلها لتتناسب مع طبيعة الشخصية متمنية بأن ينال دورها إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم في السينمات.





في سياق متصل أوضحت النجمة بسمة بأنها سوف تسرق الأضواء حين عرض هذا العمل لما يتميز دورها من حدوته محيرة تثير الكثير من التساؤلات في أذهان الجمهور طوال الأحداث.





أردفت بسمة فلهذا السبب تراهن علي دورها بقوة بتقديم قماشة مختلفة وجديدة عليها لم تقدمها من قبل وذلك بخلاف أن حدوته هذا العمل ككل تستحق الإشادة وهذا ما سيتفق علية الجميع بلا استثناء ممتنة بأن يكلل تعبها بالنجاح والتقييم الإيجابي من الجمهور والجهات الإعلامية حين عرض هذا العمل قريبًا.





علي الجانب الآخر كشف صناع فيلم "قبل الأربعين" وعلي رأسهم المنتج شادي صبرة بأن حدوته هذا السياق التشويقي والمثير مستوحاة من قصص واقعية والتي تتلخص في إطار رعب نفسي عنيف وغيرها.





أستكمل شادي بانة ينظر إلى العمل بنظرة مستقبلية إلا وهي عندما يتم رفع هذا العمل من دور العرض السينمائي ويتوفر علي أحد المواقع الإلكترونية وكذلك موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وغيرها فذلك يعمل علي تسهيل دخوله إلي جميع المنازل بسهولة ويسر ممتنًا بأن تنظر إلية الأسرة المصرية بكونه عمل محترم مكتسب بفكر مصري استثنائي ليحمل رسالة هادفة مواكبة مع تطورات فكر هذا الجيل لتترك أثرًا في ذهنهم علي المدي القريب و البعيد.





بينما أضاف محمد كامل المدير التنفيذي للعمل بأن سحر هذا السياق التشويقي تبلور بالراحة النفسية والاستمتاع بين نجوم العمل أثناء تواجدهم خلال مدة التصوير أواخر العام الماضي والتي تقرب بين 3 شهور علي فترات متقاربة وفي أماكن تصوير متفرقة مع الأخذ في الاعتبار أتباع كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا ( كوفيد _ 19) في هذا التوقيت داخل جميع البلاتوهات المختلفة مما ساهم ذلك في تحقيق التوافق المهني بين الجميع لإظهار هذه الملحمة الفنية إلي النور قريبًا.





ويطرح الفيلم بتصنيف عمري +16 وقامت الشركة المنتجة للعمل بطرح الإعلان الرسمي للفيلم وكذلك البوستر الرسمي الذي يعتبر أولى أعمالها السينمائية التي تفتتح به موسم منتصف العام السينمائي 2021.





يشار أن تدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعية لما يمر بة الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.





وطرحت الشركة المنتجة في الأسابيع الماضية البرومو التشويقي بجانب الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والذي سيطر عليهم الغموض والتشويق نظرًا لطبيعة الأحداث إضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال مما حفز نجوم هذا العمل جميعًا علي نزول أفيش كل منهم علي حدة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ولاقت رواجًا ورد فعل إيجابي من قبل المتابعين المحبين لديهم.





جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن نخبة من النجوم إلا وهم النجمة داليا مصطفى، بسمة ، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد على ‏رزق ، أحمد حلاوة ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وأخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.