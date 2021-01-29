مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

وقاد مارك فيش مدافع جنوب إفريقيا السابق منتخب بلاده للفوز ببطولة أمم إفريقيا عام 1996 قبل أن يخسر لقب 1998 أمام منتخب مصر وخاض فترة احتراف في نادي لاتسيو الإيطالي.

وقال خلال حديثه لـصدى البلد: بعد الفوز بأمم أفريقيا كنت أتلقي عددا من العروض وعلمت أن الزمالك مهتما بي في تلك الفترة وسمعت أيضا عن الأهلي لكن وكيلي في هذا التوقيت أخبرني أن الزمالك يريد التعاقد معه بشدة".





وعند سؤاله هل لو عاد بك الزمن في ذلك التوقيت كنا سنراك في الدوري المصري قال: "في ذلك التوقيت كان الدوري الإيطالي هو الأقوي في أوروبا، وكان حلما بالنسبة لي أن أحترف، لكن عندما تري الزمالك والأهلي حاليا أعتقد أنني كنت سأكون أسطورة في أفريقيا لكن في الحقيقة لو عاد بي الزمن لن أغير شئ في مسيرتي".