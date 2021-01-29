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رياضة

بأوامر باتشيكو.. باسم مرسي في الزمالك لخلافة مصطفى محمد

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات صفقة باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وضمه إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تواصل مع باسم مرسي هاتفيًا في الأيام الماضية وأبلغه برغبته القوية في ضم اللاعب.

وأشار إلى أن أحد المسئولين داخل نادي الزمالك لازال يتحفظ حتى الآن على ضم باسم مرسي ويرفض التعاقد معه.

وأوضح أن مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة دخل في الصورة وبقوة خلال الساعات الماضية للتعاقد معه.
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