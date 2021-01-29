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بسبب التشكيل.. برلمانية: هناك فرق بين الدورة الحالية والماضية لمجلس النواب

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:34 ص
النائبة ياسمين أبو
النائبة ياسمين أبو طالب ، عضو مجلس النواب
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ندى رأفت

قالت النائبة ياسمين أبو طالب ، عضو مجلس النواب ، إن بإعتبارها نائبة للمرة الثانية ، هناك فرق بين الدورة الحالية ، والدورة الماضية ، معقبة : " الفرق واضح تمامًا وكل الناس في الشارع ملاحظة الفرق " .

وأضافت " ياسمين أبو طالب " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن هذه الفرق يرجع إلى شكل وتشكيل المجلس أولًا ، حيث إنه يختلف تمامًا عن المجلس السابق ، من حيث مشاركة العديد من النساء ، وعدد كبير من الشباب ، بالإضافة إلى التمثيل الحزبي .

وتابعت عضو مجلس النواب ، أن هناك نواب كثيرة بنتمون إلى أحزاب داخل المجلس ، مشيرًا إلى أن المجلس السابق تم تشكيله بعد إجراء ثورتين ، وبعد فراغ سياسي ، حيث كان لا يوجد مجلس نواب لمدة 6 أعوام سابقة .

وأشارت " أبو طالب" ، إلى أن المجلس السابق كان يهتم بالتشريعات أكثر من الرقابة لوجد قوانين كان لابد من إقرارها ، أما المجلس الحالي يهتم بالجزء الرقابي ، معقبة : " جميع النواب قدموا برامجهم ومناقشتهم " .

ونوهت ، إلى أن وجود نواب داخل المجلس ، ينتمون لأحزاب، مما يأحدث فرقًا كبيرًا ، معقبة : " بيقي في نظام أكثر بسبب وجود حزب مسئول عن كل نائب " ، وبالتالي تكون استراتيجية كل نائب واضحة .

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