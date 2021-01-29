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رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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سيارات

في 5 خطوات.. احم نفسك من حوادث السير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:33 ص
في 5 خطوات .. احمي
في 5 خطوات .. احمي نفسك من حوادث السير
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صبري طلبه
تتعدد الأسباب الخاصة بالحوادث المرورية، ربما تكون ناتجة عن أخطاء فردية، أو أمور طارئة تحدث على الطريق خاصةً السريعة منها، لذلك على قائدى السيارات اتباع التعلبمات الصحيحة لتفادى حدوث ذلك.


لذلك يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري باقة من النصائح لقائدي السيارات، لحمايتهم والحفاظ على الأرواح.

1- الانشغال بالهاتف المحمول 
نعلم جميعا أن الهاتف المحمول أصبح الوسيلة الأشهر في التواصل، ولكن كن حذر فمن الممكن أن تقع بحادث مؤسف سبب هاتفك، ولذلك فمن الأفضل أن تترك الهاتف تمامًا، و الانتباه إلى الطريق جيدًا حتى لا تقع في مشكلات التصادم المختلفة.

2- تجاوز السرعات المرورية
من الضروري أن نلتزم بالسرعات المرورية المقررة وعدم تجاوزها على الاطلاق، ويجب أيضا عدم الخروج من المسارات المحددة أو الحارات المرورية، إلا بعد تفعيل زر الإشارة الانتقالية، كوسيلة تحذيرية للسيارات القادمة من الناحية الخلفية.

3- التقاطعات والنقاط العمياء 
إذا قابلك أحد التقاطعات أثناء السير ووجدت الأمر مبهم ويحتوى على نقاط عمياء، فمن اللازم تهدئة سرعة سيارتك و تبادل الإشارات الضوئية و استخدام آلة التنبيه لتحذير السيارات القادمة، ثم العبور نحو طريقك بسلام.

4- الأولوية على الطريق
في حالة نهاية أحد المسارات المباشرة و تجاوز طريق عرضي، فمن اللازم أن تنتظر حتى تعبر السيارات القادمة، و منحها أولوية العبور فهي لها الحق الكامل في ذلك. 

5- ربط حزام الأمان 
بمجرد أن تستقل مركبتك الخاصة فلابد أن تقوم بربط أحزمة الأمان، وذلك لحمايتك إذا وقع حادث تصادم، ولا تنسى أيضًا ربط أحزمة الأمان لمن معك.
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