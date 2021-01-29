دنيا عبد العزيز: كنت بخاف من محمود حميدة وأنا صغيرة.. فيديو

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، تفاصيل وكواليس بداية مشوارها الفني وقصة أول فيلم ظهرت فيه على الشاشة، وهو صراع الزوجات .
وقالت دنيا عبد العزيز في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"الفنانة دلال عبد العزيز رشحتني لفيلم صراع الزوجات عندما كانت طفلة، والفنانة دلال عبد العزيز كانت صديقة مقربة لامي وكانت على علم بحبي للتقليد والرقص والغناء".
وأضافت:" كان عندي ثقة في النفس مش عارفة جيباها منين في فيلم صراع الزوجات، وكان عندي وقتها 10 سنوات فقط"
وتابعت :" وانا صغيرة كنت بخاف من الفنان محمود حميدة لأنه كان شخصية جادة، ولكن عندما كبرت عرفت قد ايه هو جميل ".
وفي سياق متصل تحدثت دنيا عبد العزيز عن مشاركتها في مسلسل البرنس، وقالت:" العمل الدرامي مميز وكل ممثل حصل على حقه وشخصية شيماء وجعت قلبي جدا وكل مشاهدها بها بكاء وانفعالات كثيرة".