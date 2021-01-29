دنيا عبد العزيز: كنت بخاف من محمود حميدة وأنا صغيرة.. فيديو

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، تفاصيل وكواليس بداية مشوارها الفني وقصة أول فيلم ظهرت فيه على الشاشة، وهو صراع الزوجات .





وقالت دنيا عبد العزيز في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفنانة دلال عبد العزيز رشحتني لفيلم صراع الزوجات عندما كانت طفلة، والفنانة دلال عبد العزيز كانت صديقة مقربة لامي وكانت على علم بحبي للتقليد والرقص والغناء".





وأضافت:" كان عندي ثقة في النفس مش عارفة جيباها منين في فيلم صراع الزوجات ، وكان عندي وقتها 10 سنوات فقط"





وتابعت :" وانا صغيرة كنت بخاف من الفنان محمود حميدة لأنه كان شخصية جادة، ولكن عندما كبرت عرفت قد ايه هو جميل ".



