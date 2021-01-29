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فن

موجز السوشيال ميديا.. إليسا بـ كاش مايوه.. رونالدو وصديقته في حمام السباحة.. إطلالة شتوية ساحرة لـ سلمى الشيمي

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:28 ص
إليسا وسلمي الشيمي
إليسا وسلمي الشيمي
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محمد بدران
نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


 

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"









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