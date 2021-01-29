موجز السوشيال ميديا.. إليسا بـ كاش مايوه.. رونالدو وصديقته في حمام السباحة.. إطلالة شتوية ساحرة لـ سلمى الشيمي

نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:في اليونان.. إطلالة جريئة لـ إليسا بـ كاش مايوه نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"بـ فستان مكشوف.. فيفي عبده بإطلالة تبرز أنوثتهاشاهد.. أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد إعارته إلى جالاتا سرايشاهد.. رونالدو وصديقته عارضة الأزياء يستجمان في حمام السباحةجاكيت فرو.. سلمي الشيمي تتألق فى إطلالة شتوية ساحرة| شاهد