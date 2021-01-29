موجز السوشيال ميديا.. إليسا بـ كاش مايوه.. رونالدو وصديقته في حمام السباحة.. إطلالة شتوية ساحرة لـ سلمى الشيمي

نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"



































