عمرو السولية يشارك متابعيه بصورة جديدة له.. شاهد

شارك عمرو السولية نجم النادي الأهلي متابعيه بـ عدة صور له عبر حسابة الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : كاس العالم يا سولية - العالمى - منور يا نجم مصر احسن نص ملعب اي مصر.





و قررت إدارة قناة النادي الأهلي تخصيص برنامج خاص يذاع يوميا خاصة بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن يقدم البرنامج الإعلامي إسلام الشاطر وستتم إذاعته بشكل يومي خلال الفترة من 8 إلى 10 مساء وسيعرض كل تفاصيل رحلة الأهلي إلى قطر وخوض منافسات كأس العالم للأندية .



